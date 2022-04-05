В Севастополе задержали мужчин, прокалывавших колёса машин с буквой Z

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Севастополе были задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

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В сообщении говорится, что в ходе обысков силовики изъяли фотографии, литературу и атрибутику нацистского толка, а также предполагаемые орудия преступления – ножи, и смартфоны с видеороликами, подтверждающими противоправную деятельность задержанных.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

По данным ряда СМИ, задержанные прокалывали колёса на автомобилях с буквой Z, которая стала символом сторонников специальной операции РФ на Украине: её наносят на борта российской военной техники, участвующей в боевых действиях.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.

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ФОТО: РИА Новости
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