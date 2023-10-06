В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе вечером в пятницу объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.

Движение по Крымскому мосту временно закрыли 

«Внимание всем! Воздушная тревога», - говорится сообщении.

Сигнал подан в 22:42 мск. Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли в пятницу в 18:42. Спустя 33 минуты ее отменили.

В ночь на 6 октября Развожаев заявил об отражении атаки двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоСевастополь

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