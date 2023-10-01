Движение по Крымскому мосту временно закрыли 

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли утром в воскресенье. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.

Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном 1 октября в 11:23 (мск).

О сроках возобновления движения по сооружению не уточняется.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября заявил о готовности левой части Крымского моста к движению автомобилей. Он отметил, что восстановительные работы завершены раньше намеченного срока, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтомобилиДвижениеДорожное ДвижениеКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры