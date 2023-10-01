Движение по Крымскому мосту временно закрыли
Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли утром в воскресенье. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном 1 октября в 11:23 (мск).
О сроках возобновления движения по сооружению не уточняется.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября заявил о готовности левой части Крымского моста к движению автомобилей. Он отметил, что восстановительные работы завершены раньше намеченного срока, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение по Крымскому мосту временно закрыли
- Партия бывшего премьера Фицо лидирует на парламентских выборах в Словакии
- В Думе пояснили дачникам порядок уплаты налогов на бани и туалеты
- В США взлетели цены на бензин и дизель
- Президент России поздравил с праздником сухопутные войска
- Глава МВД Турции: Взрыв в Анкаре совершили террористы
- Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах
- Около здания МВД в Анкаре прогремел взрыв
- Курс – на ужесточение. Британия продолжит поддерживать Украину против России
- Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru