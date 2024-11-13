В Севастополе возбудили дело о теракте после взрыва авто с военным

В Севастополе возбуждено уголовное дело о теракте после взрыва автомобиля, в котором находился военнослужащий. Мужчина в результате произошедшего погиб, сообщили в СК РФ.

В Севастополе при взрыве автомобиля погиб мужчина

В ведомстве уточнили, что военнослужащий погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было прикреплено к днищу машины.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что утром на улице Тараса Шевченко взрвался автомобиль на проезжей части, погиб военный. СМИ сообщали, что во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

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ФОТО: Следственный комитет России / sledcom.ru
ТЕГИ:ТерактВзрывСевастополь

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