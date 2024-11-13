Власти Севастополя подтвердили гибель военного при взрыве автомобиля
Военный погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что утром на улице Тараса Шевченко взрвался автомобиль на проезжей части. Погиб водитель.
По словам Развожаева, в 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился мужчина, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. Он умер от полученных травм. Погибший — военнослужащий.
Губернатор города не исключил, что произошла диверсия. Он добавил, что причину взрыва установят следственные органы.
Во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота, сообщил ранее телеграм-канал Baza.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru