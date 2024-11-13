В Севастополе при взрыве автомобиля погиб мужчина
Один человек погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Машина взорвалась на улице Тараса Шевченко, внутри находился водитель, спасти мужчину не смогли.
По предварительной информации, причиной происшествия стало самодельное взрывное устройство. На месте работают силовики и спасатели, пишут СМИ.
По данным телеграм-канала Mash, автомобиль взорвался на ходу, в потоке других машин. Очевидцы происшествия пытались помочь водителю взорвавшегося автомобиля, передав медикам.
Во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота, сообщает телеграм-канал Baza.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru