В Севастополе умерший пенсионер пролежал в палате еще 5 часов
В инфекционном госпитале Севастополя пациенты провели около 5 часов в одной палате со скончавшимся пенсионером. Об этом сообщает ОТР.
Губернатор города Михаил Развозжаев заявил об инициировании служебной проверки по факту произошедшего и пообещал наказать виновных. По мнению губернатора, причиной такого промедления могла стать халатность или техническая неисправность. Он не раскрыл причину смерти покойного "по этическим" причинам.
Глава региона заявил, что провести проверку обязана главврач инфекционной больницы Инга Матяж. Он также выразил надежду, что общественность отнесется к произошедшему с возможным пониманием, так как больницы переполнены и врачи физически не успевают обойти все палаты.
ОТР передает, что видео с лежащим на койке трупом появилось в соцсетях накануне. Очевидцы также рассказали о том времени, которое они были вынуждены провести в одной палате с покойным, прежде чем медперсонал забрал тело. За прошедшие сутки в Севастополе было зафиксировано 65 новых случаев заражения COVID-19 - это антирекорд региона за все время пандемии.
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