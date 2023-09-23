В Севастополе сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны, предварительно, сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

«В Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что на место ЧП выехали все спецслужбы. Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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