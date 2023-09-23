В Севастополе сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны, предварительно, сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что на место ЧП выехали все спецслужбы. Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие.
Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров передал генсеку ООН видеообращение школьницы из Луганска к Совбезу
- В Севастополе сработала система ПВО
- Депутат Трофимов: При передаче Крыма УССР использовался несуществующий документ
- Власти заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Днепропетровске
- Группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
- Попова: Каховскую ГЭС подорвали для создания угрозы биологической безопасности
- На Украине сообщили о массовых увольнениях женщин-фармацевтов
- Пустыня Каракумы включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
- Российские миротворцы доставили в Карабах более 50 тонн гуманитарного груза
- Генерал ВСУ назвал Токмак минимальной целью для «успешного» наступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru