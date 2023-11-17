В Севастополе сбиты две воздушные цели. Система ПВО уничтожила их, по предварительным данным, в акватории над Северным молом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил со ссылкой на информацию от Спасательной службы Севастополя, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.