В Севастополе сбиты две воздушные цели

В Севастополе сбиты две воздушные цели. Система ПВО уничтожила их, по предварительным данным, в акватории над Северным молом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил со ссылкой на информацию от Спасательной службы Севастополя, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем

Ранее в городе объявлялась воздушная тревога. Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали спрятаться в убежища.

Во время воздушной тревоги в городе перестает ходить морской и наземный транспорт. Сейчас воздушная тревога отменена. Она продлилась примерно 20 минут.

По сообщениям местных жителей, в городе был слышен мощный взрыв.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры