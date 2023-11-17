В Севастополе сбиты две воздушные цели
В Севастополе сбиты две воздушные цели. Система ПВО уничтожила их, по предварительным данным, в акватории над Северным молом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
Он сообщил со ссылкой на информацию от Спасательной службы Севастополя, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в городе объявлялась воздушная тревога. Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали спрятаться в убежища.
Во время воздушной тревоги в городе перестает ходить морской и наземный транспорт. Сейчас воздушная тревога отменена. Она продлилась примерно 20 минут.
По сообщениям местных жителей, в городе был слышен мощный взрыв.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Севастополе сбиты две воздушные цели
- Песков: Не являюсь поклонником Моргенштерна
- Госпошлина за загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей с 1 июля 2024 года
- Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
- Песков: Россия через 10 лет станет сильнее, мудрее и богаче
- СМИ: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов
- СК: Часть дома в Астрахани обрушилась после сноса несущей стены в квартире
- Песков: Следующий президент должен быть таким же, как Путин
- Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru