Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем
9 ноября 202318:25
Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над акваторией Чёрного моря сегодня вечером. Об этом сообщил в соцсетях губернатор города федерального подчинения Михаил Развожаев.
Он уточнил, что произошло это приблизительно в 17:40 на внешнем рейде. Сработала система противовоздушной обороны. Тип воздушной цели не называется.
По словам Развожаева, военные продолжают осуществлять контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы готовы к реагированию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», воздушная тревога на этот раз не объявлялась.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы
- Рябков не исключил понижение уровня дипломатических отношений с США и их разрыв
- Британские туристы в отеле Египта умерли от паров при травле клопов
- В поезде Деда Мороза будет работать кукольный театр
- В Минздраве назвали сыроедение опасным для здоровья человека
- Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест
- Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP
- В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час
- Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем
- «Бежин луг» Тургенева с детскими рисунками издадут в Бельгии и РФ на двух языках
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru