Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем

Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над акваторией Чёрного моря сегодня вечером. Об этом сообщил в соцсетях губернатор города федерального подчинения Михаил Развожаев.

Он уточнил, что произошло это приблизительно в 17:40 на внешнем рейде. Сработала система противовоздушной обороны. Тип воздушной цели не называется.

По словам Развожаева, военные продолжают осуществлять контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы готовы к реагированию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», воздушная тревога на этот раз не объявлялась.

