В Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам градоначальника, украинские военные попытались атаковать ТЭС рано утром, отмечает телеканал «360». Силам ПВО удалось сбить дрон.
«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Накануне российские средства ПВО отразили атаку двух украинских беспилотников близ Севастополя, напоминает РИА ФАН. Дроны были сбиты над Черным морем.
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