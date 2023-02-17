В Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя

По словам градоначальника, украинские военные попытались атаковать ТЭС рано утром, отмечает телеканал «360». Силам ПВО удалось сбить дрон.

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Накануне российские средства ПВО отразили атаку двух украинских беспилотников близ Севастополя, напоминает РИА ФАН. Дроны были сбиты над Черным морем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиКрымСевастополь
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