Система ПВО сбила беспилотник над Курской областью
12 июля 202414:44
Дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В ведомстве не уточнили, нанесло ли какой-либо урон падение обломков беспилотника.
Отмечается, что был ликвидирован БПЛА самолетного типа, который может преодолевать сотни километров, неся на себя до нескольких десятков килограммов взрывчатого вещества.
Ранее пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали на территории России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru