Система ПВО сбила беспилотник над Курской областью

Дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Сбит летевший на Москву беспилотник

В ведомстве не уточнили, нанесло ли какой-либо урон падение обломков беспилотника.

Отмечается, что был ликвидирован БПЛА самолетного типа, который может преодолевать сотни километров, неся на себя до нескольких десятков килограммов взрывчатого вещества.

Ранее пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали на территории России.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУПВОСпецоперацияКурская ОбластьБеспилотники

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