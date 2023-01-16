В Севастополе сбили беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой в Севастополе, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Силы ПВО сбили беспилотник над Севастополем

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — заявил он.

До этого атака с помощью беспилотников на Севастополь была совершена в ночь на 7 января. Войска Украины с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиСевастополь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры