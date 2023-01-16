В Севастополе сбили беспилотник
16 января 202305:03
Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой в Севастополе, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — заявил он.
До этого атака с помощью беспилотников на Севастополь была совершена в ночь на 7 января. Войска Украины с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru