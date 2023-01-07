Силы ПВО сбили беспилотник в Севастополе

Инцидент произошел около 03:10 мск.

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник - Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В среду силы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

