Силы ПВО сбили беспилотник в Севастополе
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Инцидент произошел около 03:10 мск.
«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник - Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В среду силы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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