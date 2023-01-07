Силы ПВО сбили беспилотник в Севастополе

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя: Над морем у аэродрома Бельбек сбиты два беспилотника

Инцидент произошел около 03:10 мск.

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник - Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В среду силы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымБеспилотникиПВОСевастополь
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