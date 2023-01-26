В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 10 февраля

Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток до 10 февраля, сообщает в четверг официальный сайт правительства города.

Местным жителям рекомендуют не трогать бесхозные вещи, а «при обнаружении беспилотников» немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

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«Желтый» уровень террористической опасности считается высоким.

16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении десяти украинских беспилотников, пытавшихся атаковать город.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыУкраинаСевастополь
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