«Советское наследие»: Книжный союз призвал прекратить отдавать книги библиотекам
Хаотичная передача литературы в бесплатное пользование мешает развитию индустрии, заявил НСН Леонид Палько.
Государство должно проявить интерес к производителям книг и помочь им, чтобы они перестали терять деньги, рассказал НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Российский книжный союз (РКС) предложил Минкультуры внести в действующее законодательство поправки о сокращении числа обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели обязаны поставлять в библиотечно-информационные организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Палько объяснил, почему появилась эта инициатива.
«Тиражи книжных изданий падают. Средний выпуск у нас сократился более чем в шесть раз за 30 лет. Мы посчитали, что себестоимость экземпляра для издателя — 1170 рублей с учетом доставки. Речь идет о миллиардных расходах для крупных издательств. А как быть с маленькими компаниями? Как быть с региональными издателями? Как быть с сертифицированными издателями? Мы же их просто задушим. Это просто непосильный труд. Мы инициируем и делаем исследование о том, а насколько востребованы у библиотек эти книги? Мы отдаем такое-то количество экземпляров. Для чего? Они кому-то нужны? Кто-то их требует? Второй анализ еще в том, а сколько же все-таки государство тратит на сохранение каждого бумажного экземпляра? Нужно содержать помещения, ухаживать за книгами, проводить санитарный день, вытирать пыль, температурный режим поддерживать и влажность. Это все не бесплатно. Для чего это нужно? Это просто наследие советского времени, и мы никак его не можем побороть? Мы все заинтересованы в том, чтобы книги оставались в народной памяти, но сейчас появились новые формы сохранения», — подчеркнул он.
Палько добавил, что поможет издателям.
«Какой выход из этой ситуации? Однозначно нужно исключить дублирование экземпляров в библиотеках, потому что мы не понимаем, зачем обязательный вариант научно-популярной книги отдавать в детскую библиотеку. Или зачем научно-популярной библиотеке экземпляр детской книги? Для чего они там хранятся? Пора убрать этот нонсенс. Во-вторых, нужна заинтересованность государства. Если оно будет покупать у издателей напрямую, то однозначно сразу наладится ситуация. Стоит договориться о какой-то цене, и все. Тогда государство сразу определится, что ему нужно не 16 экземпляров, а и 5 хватит. Такие меры помогут всем издателям», — отметил он.
Ранее Палько сообщил НСН, почему книжные магазины проигрывают конкуренцию маркетплейсам.
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