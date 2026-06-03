Государство должно проявить интерес к производителям книг и помочь им, чтобы они перестали терять деньги, рассказал НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.



Российский книжный союз (РКС) предложил Минкультуры внести в действующее законодательство поправки о сокращении числа обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели обязаны поставлять в библиотечно-информационные организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Палько объяснил, почему появилась эта инициатива.