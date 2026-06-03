«Советское наследие»: Книжный союз призвал прекратить отдавать книги библиотекам

Хаотичная передача литературы в бесплатное пользование мешает развитию индустрии, заявил НСН Леонид Палько.

Государство должно проявить интерес к производителям книг и помочь им, чтобы они перестали терять деньги, рассказал НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Российский книжный союз (РКС) предложил Минкультуры внести в действующее законодательство поправки о сокращении числа обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели обязаны поставлять в библиотечно-информационные организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Палько объяснил, почему появилась эта инициатива.

Российский книжный союз ждет от государства поддержки библиотек
«Тиражи книжных изданий падают. Средний выпуск у нас сократился более чем в шесть раз за 30 лет. Мы посчитали, что себестоимость экземпляра для издателя — 1170 рублей с учетом доставки. Речь идет о миллиардных расходах для крупных издательств. А как быть с маленькими компаниями? Как быть с региональными издателями? Как быть с сертифицированными издателями? Мы же их просто задушим. Это просто непосильный труд. Мы инициируем и делаем исследование о том, а насколько востребованы у библиотек эти книги? Мы отдаем такое-то количество экземпляров. Для чего? Они кому-то нужны? Кто-то их требует? Второй анализ еще в том, а сколько же все-таки государство тратит на сохранение каждого бумажного экземпляра? Нужно содержать помещения, ухаживать за книгами, проводить санитарный день, вытирать пыль, температурный режим поддерживать и влажность. Это все не бесплатно. Для чего это нужно? Это просто наследие советского времени, и мы никак его не можем побороть? Мы все заинтересованы в том, чтобы книги оставались в народной памяти, но сейчас появились новые формы сохранения», — подчеркнул он.

Палько добавил, что поможет издателям.

«Какой выход из этой ситуации? Однозначно нужно исключить дублирование экземпляров в библиотеках, потому что мы не понимаем, зачем обязательный вариант научно-популярной книги отдавать в детскую библиотеку. Или зачем научно-популярной библиотеке экземпляр детской книги? Для чего они там хранятся? Пора убрать этот нонсенс. Во-вторых, нужна заинтересованность государства. Если оно будет покупать у издателей напрямую, то однозначно сразу наладится ситуация. Стоит договориться о какой-то цене, и все. Тогда государство сразу определится, что ему нужно не 16 экземпляров, а и 5 хватит. Такие меры помогут всем издателям», — отметил он.

Ранее Палько сообщил НСН, почему книжные магазины проигрывают конкуренцию маркетплейсам.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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