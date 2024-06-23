В Севастополе 14 человек получили ранения после отражения ракетной атаки
В Севастополе 14 человек пострадали после отражения ракетной атаки со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
По его словам, силы противовоздушной обороны сбили пять целей над акваторией. Осколки упали в прибрежной зоне.
«По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили осколочные ранения», - уточнил губернатор.
Также поврежден один жилой дом. В районе пансионата «Лазарь» загорелся лес на площади 150 квадратных метров. На место выехали пожарные.
Накануне над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru