В Севастополе 14 человек получили ранения после отражения ракетной атаки

В Севастополе 14 человек пострадали после отражения ракетной атаки со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили пять целей над акваторией. Осколки упали в прибрежной зоне.

«По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили осколочные ранения», - уточнил губернатор.

Также поврежден один жилой дом. В районе пансионата «Лазарь» загорелся лес на площади 150 квадратных метров. На место выехали пожарные.

Накануне над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОУкраинаСевастополь

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