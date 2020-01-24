При стрельбе в Германии убиты 6 человек
24 января 202016:26
В немецком городе Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошла стрельба, сообщается о жертвах. По некоторым данным, погибли шесть человек, также есть раненые.
В свою очередь в полиции заявили, что предполагаемый стрелок задержан. Там отмечают, что речь идет о бытовом конфликте.
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