В Сети опубликовали кадры пробки после ЧП на Крымском мосту

Пробка образовалась на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия. Видео с места инцидента появились в Сети.

Взрыв на Крымском мосту: Два человека погибли, пострадал ребенок

На опубликованных кадрах виден затор из ожидающих проезда машин.

Как сообщает РИА Новости, из-за пробки водителей останавливают на подъезде к Керчи, автомобилистам предлагают альтернативный маршрут проезда в город.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани, напоминает «Свободная пресса». Подробности инцидента не приводились. Как сообщили в Минтрансе, повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на Крымском мосту приостановлено. При этом к 08:46 мск на переправе возобновили движение железнодорожного транспорта, пишет RT.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП погибли два человека — семейная пара из Новооскольского округа региона, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КрымКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры