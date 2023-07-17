В Сети опубликовали кадры пробки после ЧП на Крымском мосту
Пробка образовалась на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия. Видео с места инцидента появились в Сети.
На опубликованных кадрах виден затор из ожидающих проезда машин.
Как сообщает РИА Новости, из-за пробки водителей останавливают на подъезде к Керчи, автомобилистам предлагают альтернативный маршрут проезда в город.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани, напоминает «Свободная пресса». Подробности инцидента не приводились. Как сообщили в Минтрансе, повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на Крымском мосту приостановлено. При этом к 08:46 мск на переправе возобновили движение железнодорожного транспорта, пишет RT.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП погибли два человека — семейная пара из Новооскольского округа региона, пострадала их несовершеннолетняя дочь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru