Причиной взрыва в пекарне в Сочи стала разгерметизация баллона с газом

Причиной взрыва в сочинской пекарне стала разгерметизация баллона с газом, говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

В Улан-Баторе взорвался многотонный грузовик с газом

По итогам происшествия организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности, к расследованию инцидента подключились следователи.

СМИ сообщили, что пекарня открылась две недели назад. В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии и с сильными ожогами тела.

Ранее при пожаре на ульяновском складе взорвалось до 40 газовых баллонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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