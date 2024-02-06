Причиной взрыва в пекарне в Сочи стала разгерметизация баллона с газом

По итогам происшествия организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности, к расследованию инцидента подключились следователи.

СМИ сообщили, что пекарня открылась две недели назад. В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии и с сильными ожогами тела.

Ранее при пожаре на ульяновском складе взорвалось до 40 газовых баллонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

