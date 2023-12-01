Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области
1 декабря 202317:41
Взрыв бытового газа в доме произошел в городе Волжский Волгоградской области, сообщили в мэрии.
Отмечается, что в настоящий момент в доме полыхает квартира.
По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru