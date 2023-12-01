Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области

Взрыв бытового газа в доме произошел в городе Волжский Волгоградской области, сообщили в мэрии.

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Отмечается, что в настоящий момент в доме полыхает квартира.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.

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ФОТО: Губернатор Московской области Андрей Воробьев / t.me/vorobiev_live
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьВзрыв Газа

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