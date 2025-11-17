Орбан: Венгрия не согласится на предложение забрать Закарпатье

Венгрия откажется от предложения включить в состав республики украинское Закарпатье. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в беседе с гендиректором германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли», - отметил Орбан в программе Депфнера на YouTube.

Как указал премьер, «опыт подсказывает», что не стоит соглашаться на такую авантюру.

Ранее Виктор Орбан высказал мнение, что конфликт на Украине может вскоре завершиться, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаВенгрия

