Орбан: Венгрия не согласится на предложение забрать Закарпатье
17 ноября 202508:00
Венгрия откажется от предложения включить в состав республики украинское Закарпатье. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в беседе с гендиректором германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером.
«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли», - отметил Орбан в программе Депфнера на YouTube.
Как указал премьер, «опыт подсказывает», что не стоит соглашаться на такую авантюру.
Ранее Виктор Орбан высказал мнение, что конфликт на Украине может вскоре завершиться, пишет Ura.ru.
