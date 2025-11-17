Норвегия прошла на ЧМ по футболу впервые с 1998 года
Сборная Норвегии по футболу прошла отбор на чемпионат мира 2026 года.
Накануне норвежская команда обыграла сборную Италии в матче отборочного турнира, прошедшем в Милане. Норвежцы разгромили соперников со счетом 4:1, в их составе отличились Антонио Нуса, оформивший дубль Эрлинг Холанд и Йерген Ларсен. Также гол забил итальянец Франческо Эспозито.
Команда из Норвегии прошла на мировое первенство впервые с 1998 года. Футболисты одержали победу во всех отборочных матчах.
Между тем сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Чили, игра завершилась со счетом 0:2, пишет 360.ru.

