Норвегия прошла на ЧМ по футболу впервые с 1998 года

Сборная Норвегии по футболу прошла отбор на чемпионат мира 2026 года.

Накануне норвежская команда обыграла сборную Италии в матче отборочного турнира, прошедшем в Милане. Норвежцы разгромили соперников со счетом 4:1, в их составе отличились Антонио Нуса, оформивший дубль Эрлинг Холанд и Йерген Ларсен. Также гол забил итальянец Франческо Эспозито.

Команда из Норвегии прошла на мировое первенство впервые с 1998 года. Футболисты одержали победу во всех отборочных матчах.

Между тем сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Чили, игра завершилась со счетом 0:2, пишет 360.ru.

