Крупнейший российский кремниевый завод приостановит производство
Крупнейший кремниевый завод России «Кремний», входящий в состав компании «Русал», приостановит производство с 2026 года из-за профицита в мире и увеличения импорта в стране по демпинговым ценам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Русала».
«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года», - отмечается в сообщении.
При этом завод «Кремний Урал» продолжит работу в неполную мощность.
По данным «Русала», производственная мощность АО «Кремний» составляет до 34 тысячи тонн в год, «Кремний Урал» - 27 тысяч тонн. Предприятия компании - единственные производители рафинированного кремния в России.
Ранее на заводе «Кремний Урал» запустили производство таблетированных лигатур железа и титана, пишет Ura.ru.
