В селе в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в селе Муром. В результате ранения получил мужчина, его госпитализировали..
«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки FPV-дрона в Волоконовском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, без света остались шесть населённых пунктов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru