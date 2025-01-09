В селе в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Украина нанесла серию ударов по Белгородской области

По его словам, инцидент произошёл в селе Муром. В результате ранения получил мужчина, его госпитализировали..

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки FPV-дрона в Волоконовском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, без света остались шесть населённых пунктов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьВСУАтака

Горячие новости

Все новости

партнеры