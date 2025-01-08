Украина нанесла серию ударов по Белгородской области

Украинские войска вновь атаковали объекты в Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под удар ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области. В селе Муром дрон сдетонировал рядом с частным домом, взрывом выбило окна. Жильцы не пострадали.

Еще два украинских беспилотника атаковали село Чайки. При детонации одного из них повреждения получил грузовой автомобиль. Другой БПЛА врезался в легковую машину, она сгорела дотла.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
ПВО РФ уничтожили еще один дрон над Белгородским районом. Его обломки повредили линию электропередач в поселке Разумное. Жители одной из улиц остались без света.

Также после обстрелов повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе. Частично без света осталось село Графовка.

Ранее в среду, 8 января, при атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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