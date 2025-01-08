Украина нанесла серию ударов по Белгородской области

Украинские войска вновь атаковали объекты в Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Под удар ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области. В селе Муром дрон сдетонировал рядом с частным домом, взрывом выбило окна. Жильцы не пострадали.



Еще два украинских беспилотника атаковали село Чайки. При детонации одного из них повреждения получил грузовой автомобиль. Другой БПЛА врезался в легковую машину, она сгорела дотла.