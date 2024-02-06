Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Сушаны
6 февраля 202412:57
Украинские войска атаковали село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, из-за обстрела было частично нарушено энергоснабжение. Никто не пострадал.
Ранее над территорией Брянской области был перехвачен беспилотник ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru