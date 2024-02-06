Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Сушаны

Украинские войска атаковали село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, из-за обстрела было частично нарушено энергоснабжение. Никто не пострадал.

Ранее над территорией Брянской области был перехвачен беспилотник ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

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