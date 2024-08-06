В селе под Белгородом четыре машины загорелись после атак ВСУ

Из-за прямого попадания снаряда в населенном пункте сгорел легковой автомобиль, кроме того, получил повреждения частный дом.

«После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля», — написал губернатор в Telegram-канале.

Очаги возгорания оперативно потушили.

Гладков также сообщил, что из-за атак были выбиты окна в трех квартирах, осколки повредили частный дом и восемь авто, пишет RT.

