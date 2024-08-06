ПВО уничтожила 12 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Двенадцать украинских беспилотников уничтожили над двумя регионами России, передает Минобороны.

В Курской области сбили три украинских беспилотника

Ночью 6 августа военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один... над территорией Белгородской области», — заявили в министерстве.

Ранее украинские дроны атаковали три населенных пункта под Белгородом, при ударе погибла женщина, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьКурская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

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