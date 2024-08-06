ПВО уничтожила 12 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
6 августа 202407:29
Двенадцать украинских беспилотников уничтожили над двумя регионами России, передает Минобороны.
Ночью 6 августа военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один... над территорией Белгородской области», — заявили в министерстве.
Ранее украинские дроны атаковали три населенных пункта под Белгородом, при ударе погибла женщина, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru