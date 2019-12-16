В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

Как сообщили в ведомстве, двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в городе Энгельсе. Маршрутка врезалась в световую опору на улице Студенческая. Всего в машине находилось 12 человек. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД подумать о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч. Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.

