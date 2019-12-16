В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
Авария с участием маршрутного микроавтобуса произошла в Саратовской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Как сообщили в ведомстве, двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла в городе Энгельсе. Маршрутка врезалась в световую опору на улице Студенческая. Всего в машине находилось 12 человек. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД подумать о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч. Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.
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