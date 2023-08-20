В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих
На насосной станции в поселке Горный Саратовской области погибли трое мужчин, проводивших аварийно-восстановительные работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, 39-летний главный инженер и двое рабочих 45 и 67 лет погибли в ходе восстановления запорной арматуры в приемном колодце насосной станции.
По факту их гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Статья предполагает до пяти лет лишения свободы.
В пятницу в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области погибли четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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