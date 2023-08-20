В Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, есть пострадавшие
20 августа 202301:02
В Пермском крае на трассе Соликамск — Красновишерск школьный автобус съехал с дороги, пострадали 16 человек, в том числе 15 детей, сообщает следственное управление СК России по региону.
Водитель не справился с управлением. Всего в автобусе находились 20 человек, четверо госпитализированы. Расследуется уголовное дело.
Ранее девять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru