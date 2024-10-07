В Саратове задержали подозреваемого в убийстве работницы салона связи
7 октября 202419:53
Силовики задержали предполагаемого убийцу 27-летней работницы салона сотовой связи в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что убийство произошло 6 октября на проспекте Строителей в результате вспыхнувшего между жертвой и преступником конфликта. Погибшей были нанесены множественные ножевые ранения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru