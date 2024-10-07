В Саратове задержали подозреваемого в убийстве работницы салона связи

Силовики задержали предполагаемого убийцу 27-летней работницы салона сотовой связи в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что убийство произошло 6 октября на проспекте Строителей в результате вспыхнувшего между жертвой и преступником конфликта. Погибшей были нанесены множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияПроисшествияСаратовУбийствоЗадержание

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