В Херсонской области совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках

Вооружённые силы Украины совершили теракт в отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области Владимира Харлана. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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По его словам, Харлдан «чудом выжил», но погибла его жена.

«Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведёт прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек... Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей... Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», - написал Алексеенко.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала перечислить 20 тысяч долларов за убийство писателя Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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