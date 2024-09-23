В Херсонской области совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках

По его словам, Харлдан «чудом выжил», но погибла его жена.

«Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведёт прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек... Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей... Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», - написал Алексеенко.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала перечислить 20 тысяч долларов за убийство писателя Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

