Дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных

Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.

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Преступление было совершено в апреле 2023 года близ станицы Березанской. По версии следствия, Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе.

Они похитили их деньги с расчётных счетов и ювелирные украшения, после чего убили аниматоров.

"По ходатайству обвиняемого дело будет рассматриваться с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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