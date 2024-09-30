Дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных

Преступление было совершено в апреле 2023 года близ станицы Березанской. По версии следствия, Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе.

Они похитили их деньги с расчётных счетов и ювелирные украшения, после чего убили аниматоров.

"По ходатайству обвиняемого дело будет рассматриваться с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».