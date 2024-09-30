Дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных
Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
Преступление было совершено в апреле 2023 года близ станицы Березанской. По версии следствия, Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе.
Они похитили их деньги с расчётных счетов и ювелирные украшения, после чего убили аниматоров.
"По ходатайству обвиняемого дело будет рассматриваться с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
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