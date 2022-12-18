В Саратове водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми

Авария произошла на пересечении улиц Лунная и Одесская. Пострадало три человека, в том числе двое детей. Мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте.

35-летний водитель управлял Renault Logan.

Ранее четыре грузовика столкнулись на 281 км трассы М-3 «Украина» в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

