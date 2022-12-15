Пешеход погиб после ДТП с BMW на юге Москвы

ДТП произошло в 3-м Павелецком проезде в Москве, в результате которого пешеход скончался на месте, еще двое человек пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

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Отмечается, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на площадку остановки общественного транспорта и совершил наезд на пешеходов. Кроме того, произошло столкновение с припаркованным автомобилем Citroen.

Ранее источник телеканала «360» сообщил, что у погибшего гражданина была открытая черепно-мозговая травма, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал прокуратуры города Москвы
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