В Саратове у химического завода обнаружили боевые выстрелы от гранатомета

В Саратове в нескольких метрах от химического завода были найдены боеприпасы от гранатомета РПГ-7, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Снаряды обнаружил начальник караула МЧС у забора предприятия «Саратоворгсинтез». В траве лежали три выстрела и два стартовых двигателя. Отмечается, что снаряды будут уничтожены. Следователи выясняют, как они оказались, и кто их принес к заводу.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОружиеЗавод

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