ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших оружие у военных

Отмечается, что у двух жителей Ракитянского района были изъяты два автомата, а также 387 патронов калибра 5,45х39, пригодные для использования по назначению

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, максимальное наказание по ней - до восьми лет тюрьмы.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Ярославской области группу, причастную к незаконным изготовлению, хранению и распространению огнестрельного оружия, пишут «Известия».