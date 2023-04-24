ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших оружие у военных

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Белгородской области, которые пытались продать автоматы Калашникова АК-74М, приобретённые у российских военных, сообщает региональное управление ведомства.

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Отмечается, что у двух жителей Ракитянского района были изъяты два автомата, а также 387 патронов калибра 5,45х39, пригодные для использования по назначению

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, максимальное наказание по ней - до восьми лет тюрьмы.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Ярославской области группу, причастную к незаконным изготовлению, хранению и распространению огнестрельного оружия, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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