В Саратове суд снова ограничил доступ к браузеру Tor в России

Ленинский районный суд Саратова после пересмотра дела вновь удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как отмечается, это второе рассмотрение иска поданного надзорным ведомством к владельцам этого ресурса, так как первое решение суда от 18 декабря 2017 года по этому делу было оспорено представителями The Tor Project Inc. в декабре 2018-го. Саратовский областной суд, учитывая факт рассмотрения иска без привлечения представителей ответчика, отменил прежнее решение, отправив дело на повторное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей.

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В иске прокуратуры указывается, что при помощи сайта Tor пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПрокуратураИскСаратовСуд
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