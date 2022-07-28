В Саратове суд снова ограничил доступ к браузеру Tor в России
Ленинский районный суд Саратова после пересмотра дела вновь удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как отмечается, это второе рассмотрение иска поданного надзорным ведомством к владельцам этого ресурса, так как первое решение суда от 18 декабря 2017 года по этому делу было оспорено представителями The Tor Project Inc. в декабре 2018-го. Саратовский областной суд, учитывая факт рассмотрения иска без привлечения представителей ответчика, отменил прежнее решение, отправив дело на повторное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей.
В иске прокуратуры указывается, что при помощи сайта Tor пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов.
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