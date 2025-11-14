В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
14 ноября 202507:35
Объекты гражданской инфраструктуры в Саратове получили повреждения при атаке БПЛА. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
Около 03.06 мск губернатор предупредил об угрозе ударов беспилотников в регионе.
«В результате атаки... есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове», – написал Бусаргин в Telegram-канале.
На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.
Ранее в Донецке дрон ВСУ атаковал шестнадцатиэтажный дом, были повреждены квартиры на 11-15 этажах, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
- Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров
- Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок
- МТС и ФАС достигли соглашения по штрафу в 3 млрд рублей
- На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ
- Алкоголь может появиться на маркетплейсах в 2026 году
- Трамп замазал руку тональным кремом
- СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского
- Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута
- СМИ: Эпштейн пытался поделиться с Россией данными о Трампе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru