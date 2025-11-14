В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

Объекты гражданской инфраструктуры в Саратове получили повреждения при атаке БПЛА. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Беспилотники повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске

Около 03.06 мск губернатор предупредил об угрозе ударов беспилотников в регионе.

«В результате атаки... есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове», – написал Бусаргин в Telegram-канале.

На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Ранее в Донецке дрон ВСУ атаковал шестнадцатиэтажный дом, были повреждены квартиры на 11-15 этажах, пишет Ura.ru.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
