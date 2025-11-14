Беспилотники повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
В Новороссийске нефтебаза и прилегающие береговые сооружения повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает оперштаб Краснодарского края.
На месте работают специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации, пострадал один человек. В настоящее время проводится оценка ущерба и принимаются меры для предотвращения возможных дальнейших инцидентов.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР. В результате ударов получили повреждения административные здания, несколько бензовозов, топливные цистерны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
