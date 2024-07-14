В Санкт-Петербурге задержаны устроившие стрельбу

На одной из улиц Санкт-Петербурга произошла стрельба с участием нескольких мужчин, сообщает URA.RU.

Неизвестный открыл стрельбу в Батайске Ростовской области

Это произошло на Комендантском проспекте. В перестрелке участвовало как минимум 12 человек, троих из них задержали. В ходе конфликта две группы людей в масках обменялись выстрелами, используя для укрытия припаркованные автомобили. По словам очевидцев, злоумышленники были вооружены автоматами и пистолетами. После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Ранее мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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