В Санкт-Петербурге задержаны устроившие стрельбу

Это произошло на Комендантском проспекте. В перестрелке участвовало как минимум 12 человек, троих из них задержали. В ходе конфликта две группы людей в масках обменялись выстрелами, используя для укрытия припаркованные автомобили. По словам очевидцев, злоумышленники были вооружены автоматами и пистолетами. После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Ранее мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

