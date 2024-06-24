Неизвестный открыл стрельбу в Батайске Ростовской области
Неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.
Собеседник агентства сообщил, что в полицейский участок города Батайска поступило сообщение о слышавшихся звуках, напоминающих выстрелы, на улице Воровского.
Полицейские установили, что неизвестный совершил выстрелы из предмета, похожего на травматический пистолет.
Представитель полиции также добавил, что правоохранительные органы проводят ряд оперативных мероприятий с целью выявления и задержания подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru