Неизвестный открыл стрельбу в Батайске Ростовской области

Неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Собеседник агентства сообщил, что в полицейский участок города Батайска поступило сообщение о слышавшихся звуках, напоминающих выстрелы, на улице Воровского.

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Полицейские установили, что неизвестный совершил выстрелы из предмета, похожего на травматический пистолет.

Представитель полиции также добавил, что правоохранительные органы проводят ряд оперативных мероприятий с целью выявления и задержания подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МВДРостовская ОбластьСтрельба

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