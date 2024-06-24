Неизвестный открыл стрельбу в Батайске Ростовской области

Неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Собеседник агентства сообщил, что в полицейский участок города Батайска поступило сообщение о слышавшихся звуках, напоминающих выстрелы, на улице Воровского.