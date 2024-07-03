СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино

Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино, передает Telegram-канал Mash.

Человек погиб при стрельбе мужчины на предприятии в Рязани

По данным СМИ, в результате стрельбы пострадали люди.

Инцидент произошел во время массовой драки мигрантов, отмечает Mash, однако после стрельбы все участники разбежались.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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