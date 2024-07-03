СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино
3 июля 202417:18
Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в результате стрельбы пострадали люди.
Инцидент произошел во время массовой драки мигрантов, отмечает Mash, однако после стрельбы все участники разбежались.
Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Моссовета объявил конкурс пьес о Москве
- СМИ: «Колесо обозрения» с людьми остановилось в парке Ростова-на-Дону
- Депутат Рады Кучеренко: Верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой
- Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера
- Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану
- Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года
- Зеленский призвал Трампа обнародовать его план урегулирования конфликта
- СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино
- Американцы в опросе назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru