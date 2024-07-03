СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино

По данным СМИ, в результате стрельбы пострадали люди.

Инцидент произошел во время массовой драки мигрантов, отмечает Mash, однако после стрельбы все участники разбежались.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает RT.

