В Санкт-Петербурге разоблачили банду, легализовавшую несколько тысяч мигрантов

По данным ведомства, у агентства имелись договоры аутстаффинга с 19 крупными предприятиями, в рамках которых оно подыскивало им рабочих из числа иностранцев. Мигрантам также помогали им легализоваться в России, однако данный процесс проходил «по большей части незаконно».

В частности, за денежное вознаграждение для мигрантов собирались подложные документы, необходимые для постановки на миграционный учёт, при этом числились они сотрудниками агентства.

«По предварительным данным... злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако... эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей», - указали в полиции.

Ранее в Москве по подозрению в получении крупной взятки задержали экс-сотрудника управления по вопросам миграции (УВМ) столичной полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

