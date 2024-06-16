Хуситы: Атакованное судно Verbena затонуло

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что атакованное украинское судно Verbena потерпело крушение, сообщает РИА Новости.

Стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов

Оно затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами.

Кроме того, судно Tutor, которое было атаковано в Красном море, может затонуть в ближайшие часы.

Ранее стало известно, что хуситы обстреляли украинское судно. Сухогруз шел под флагом Палау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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