Хуситы: Атакованное судно Verbena затонуло
16 июня 202401:17
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что атакованное украинское судно Verbena потерпело крушение, сообщает РИА Новости.
Оно затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами.
Кроме того, судно Tutor, которое было атаковано в Красном море, может затонуть в ближайшие часы.
Ранее стало известно, что хуситы обстреляли украинское судно. Сухогруз шел под флагом Палау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru