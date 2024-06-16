Хуситы: Атакованное судно Verbena затонуло

Оно затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами.

Кроме того, судно Tutor, которое было атаковано в Красном море, может затонуть в ближайшие часы.

Ранее стало известно, что хуситы обстреляли украинское судно. Сухогруз шел под флагом Палау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

