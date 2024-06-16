СМИ: в Британии заподозрили Китай в слежке через кокарды на фуражках
16 июня 202404:35
Британское Министерство обороны заподозрило Китай в шпионаже, сообщат Financial Times.
По данным издания, военное ведомство опасается, что в кокарды на головных уборах могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. Король Великобритании Карл III поменял королевский герб, однако закупка и введение новых армейских эмблем откладывается. Новые значки будут изготавливаться в разных местах, включая Китай.
Кокард помогает идентифицировать солдата как принадлежащего к одному из армейских полков или корпусов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru