СМИ: в Британии заподозрили Китай в слежке через кокарды на фуражках

По данным издания, военное ведомство опасается, что в кокарды на головных уборах могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. Король Великобритании Карл III поменял королевский герб, однако закупка и введение новых армейских эмблем откладывается. Новые значки будут изготавливаться в разных местах, включая Китай.

Кокард помогает идентифицировать солдата как принадлежащего к одному из армейских полков или корпусов.

