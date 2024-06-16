Еврокомиссия обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоносители
16 июня 202403:31
Рост цен на продовольствие и электроэнергию в мире произошел по вине России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом она заявила на конференции по Украине в Швейцарии. «Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру», — указала политик.
Ранее глава ЕК анонсировала ограничение поставок сельхозпродукции из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru