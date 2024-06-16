В Финляндии заявили о вторжении России во время Второй мировой войны

Во Время Второй мировой войны Россия вторглась в Финляндию, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление президент Александера Стубба.

Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян

По его словам, в результате действий Москвы Финляндия потеряла 10 процентов территории.

Ранее Финляндия заподозрила четыре самолета РФ в нарушении воздушного пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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