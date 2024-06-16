В Финляндии заявили о вторжении России во время Второй мировой войны

Запад неконструктивно отреагировал на инициативы по новой архитектуре безопасности и Украине, озвученные Путиным Перебоев с подачей газа из-за аварии на газопроводе в Саратове не будет В Кишинёве прошёл марш в поддержку традиционных ценностей Церемония открытия памятника на могиле модельера Юдашкина прошла на Троекуровском кладбище в Москве Российский голкипер Дюпин подписал контракт с «Краснодаром»